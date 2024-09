Richard Gere scherza su Pretty Woman: "Zero chimica con Julia Roberts"

Il 31 agosto il divo ha festeggiato 75 anni all'Harry's Bar a Venezia. Ha visitato la Biennale d'arte ed è stato ospite d'onore del gala annuale di AmfAR, la Fondazione per la Ricerca sull'Aids. In una masterclass, ha conversato con il suo storico doppiatore Mario Cordova. "La scena al pianoforte è una sequenza sexy, evidentemente non c'era chimica fra quei due attori…”, ha detto con sarcasmo riferendosi a lui e alla collega di Hollywood

Il 31 agosto Richard Gere ha compiuto 75 anni, festeggiando il suo genetliaco all'Harry's Bar a Venezia con la moglie Alejandra Silvia in una cena con l'amica Tiziana Rocca (anche lei nata il 31 agosto) e il marito Giulio Base.

Il divo ha visitato la Biennale d'arte ed è stato ospite d'onore del gala annuale di AmfAR, la Fondazione per la Ricerca sull'Aids. Ha tenuto una masterclass e ha conversato con il suo storico doppiatore Mario Cordova (il quale ha fatto sorridere la platea modulando la voce in base agli attori che è solito doppiare, ossia Gere, Willem Dafoe e Jeremy Irons).



"La scena al pianoforte è una sequenza incredibilmente sexy, evidentemente non c'era chimica fra quei due attori…”, ha detto con sarcasmo Gere riferendosi a lui e a Julia Roberts.

"Sono colpito da quanto io sia amato in Italia e parte di questo amore lo devo al fatto che amano la tua voce”, ha detto l’attore americano alla sua voce italiana.



Concedendosi un tuffo carpiato nel proprio passato professionale (e non solo in quello: ha parlato anche della sua vita personale), chiaramente non poteva mancare un accenno a Pretty Woman, il film di Garry Marshall uscito nel 1990 che è statisticamente tra i più visti in replica in Italia e che, a oggi, ha incassato oltre 460 milioni di dollari al botteghino mondiale.

"Era un piccolo film, non avevamo la più pallida idea del successo che sarebbe arrivato", ha detto Richard Gere parlando della pellicola per cui ha condiviso il set con la collega di Hollywood.