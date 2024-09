7/10 ©Getty

Il Ceo di amfAR, Kevin Robert Frost, ha dichiarato: “Richard Gere è una figura di spicco nel mondo del cinema ma è anche attivista e sostenitore di importanti cause sociali, tra cui la lotta contro l’Aids. Poche persone nell’industria dell’intrattenimento hanno dato così tanto nella battaglia (…) Gere non è solo un attore, ma un faro di speranza e un modello da seguire per chiunque voglia impegnarsi per le cause sociali”

Mostra Cinema Venezia 2024, Richard Gere riceverà Inspiration Award per impegno sociale