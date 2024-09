Mostra del Cinema di Venezia, oggi Almodóvar in Concorso. DIRETTA

Il regista debutta in Concorso con il suo primo film in lingua inglese, The Room Next Door, con protagoniste Julianne Moore e Tilda Swinton. In gara anche il secondo dei cinque film italiani, Vermiglio. Protagonisti della giornata sono Peter Weir, con il Leone d’Oro alla Carriera, e Claude Lelouch, con il Premio Cartier Glory to the Filmmaker Award e il film Fuori Concorso Finalement. Fuori Concorso anche Phantosmia di Lav Diaz. A Venezia Classici, Volonté – L’uomo dai mille volti di Francesco Zippel