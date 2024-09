A Venezia le star della moda, della musica e del mondo dello spettacolo si sono riunite per una notte di gala che si è svolta al Lido, all'Hangar Nicelli. Nell'ambito della serata che raccoglie fondi per la ricerca sull'Aids, premiato Richard Gere per il suo attivismo nell'ambito di numerose cause sociali. Performer dell'evento la statunitense Kelly Rowland



A cura di Vittoria Romagnuolo