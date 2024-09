Red Carpet Venezia 2024, le pagelle agli abiti del 1° settembre

1/6 ©Getty

Un total black che sfida il sole e le temperature di Venezia e un sorriso che fa impazzire i fan del Festival. La Mostra del Cinema 2024 accoglie Adrien Brody, elegante oltre misura per la proiezione in Sala Grande di The Brutalist, la pellicola inglese in gara per il Leone d'Oro. Smoking con revers lucidi, papillon e una spilla floreale che è un vero tocco da maestro. Brody è sempre stato uno dei meglio vestiti a Hollywood e continua ad esserlo. Voto: 9



Mostra del Cinema di Venezia 2024, oggi è il giorno di Wolfs e The Brutalist. DIRETTA