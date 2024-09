Nonostante non sia ancora arrivata una conferma da parte dei diretti interessati, Ines de Ramon e Brad Pitt sono insieme alla Mostra del Cinema di Venezia e sarebbero una coppia dal 2022. La designer di gioielli e l'attore di Hollywood sono stati visti insieme in numerose occasioni. In passato Ines de Ramon è stata sposata con Paul Wesley, famoso per aver interpretato il ruolo di Stefan Salvatore nella serie televisiva "The Vampire Diaries"