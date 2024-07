F1, il teaser trailer del film sulla Formula Uno con Brad Pitt

L’attore è un ex pilota di Formula 1 che fa da mentore al compagno esordiente Joshua Pearce, interpretato da Damson Idris, nell’immaginario team APXGP. Completa il cast anche Javier Bardem. Le riprese si sono svolte in veri e propri eventi di Formula 1 e la pellicola uscirà nelle sale il 25 giugno 2025

È uscito il teaser trailer di F1, il nuovo film sulle corse di Formula Uno di Apple Original Films con Brad Pitt e Damson Idris . Nella pellicola, Pitt interpreta l’ex pilota di Formula 1 Sonny Hayes, che ritorna nel mondo dello sport e fa da mentore al compagno di squadra esordiente Joshua Pearce (Idris) nell’immaginario team APXGP. Completano il cast Kerry Condon, Javier Bardem (che interpreta il capo del team APXGP), Tobias Menzies, Sarh Niles, Kim Bodnia e Samson Kayo. Le riprese si sono svolte in veri e propri eventi di Formula 1, come il Gran Premio di Gran Bretagna dello scorso anno, la corsa 24 Ore di Daytona dello scorso gennaio e altri ancora. Secondo quanto stabilito da un tweet dell’account ufficiale di Formula 1, il 7 luglio il prossimo Gran Premio di Gran Bretagna vedrà un’anteprima speciale. Pitt e Idris saranno sul posto, dove l’immaginario APXGP avrà un’intera unità di ospitalità nel paddock della F1. Secondo The Athletic, entrambi hanno guidato auto da corsa durante le riprese. Il film uscirà nelle sale il 25 giugno 2025 .

C'È ANCHE LEWIS HAMILTON

Il pilota Lewis Hamilton, che ha vinto numerosi campionati di Formula 1, è stato coinvolto in diversi aspetti del film, inclusa la sceneggiatura scritta da Ehren Kruger. Diretta da Joseph Kosinski, il regista di Top Gun: Maverick, la pellicola è prodotta da Pitt, da Hamilton per la sua Dawn Appolo Films, da Jerry Bruckheimer e da Chad Oman per Jerry Bruckheimer Films e da Dede Gardner e Jeremy Kleiner. Il film è stato girato in collaborazione con la Formula 1.