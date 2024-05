7/12 ©Webphoto

IL RUOLO DI PATROCLO - Omero descrive il rapporto tra Achille e Patroclo come un amore che lega due amanti e amici. È la vendetta per la sua morte che spingerà le azioni dell’eroe greco. Nel Medioevo la relazione diventa di pura amicizia mentre più tardi Shakespeare in Troilo e Cressida li rappresenta come amanti. Nel film si sceglie di rappresentare Patroclo come cugino di Achille e suo allievo (in foto l'attore Garrett Hedlund che dà il volto a Patroclo)