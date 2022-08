È morto Wolfgang Petersen, il regista di “Troy” e “La storia infinita”

Il cineasta tedesco è morto il 12 agosto nella sua casa di Los Angeles accanto alla moglie. Aveva un cancro al pancreas. Nella sua carriera ha raggiunto il successo nel 1983 con due nomination all'Oscar per “U-Boot 96”, ambientato in un sottomarino durante la Seconda guerra mondiale. È sbarcato a Hollywood con “The Neverending Story”, poi ha diretto film come il kolossal ispirato da Omero e ancora "In the line of fire", “Alert" e "Air Force One"