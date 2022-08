È morto Wolfgang Petersen, i suoi 8 film più famosi

Il mondo del cinema è in lutto per la morte di Wolfgang Petersen, regista, produttore e sceneggiatore tedesco. Nato in Germania il 14 marzo 1941, Petersen aveva 81 anni ed è morto nella sua casa di Brentwood, un distretto di Los Angeles in California, per un cancro al pancreas. Accanto a lui c'era la moglie Maria-Antoinette Borgel, con la quale era sposato da 44 anni. Nei suoi 40 anni di carriera il regista ha diretto molti film di successo. Vediamo otto delle sue pellicole più celebri