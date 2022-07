7/11 ©Webphoto

Witness - Il testimone (1985) - Poliziesco diretto da Peter Weir, il film racconta di un detective che mette in fuga un bambino della comunità Amish, unico testimone di un omicidio. L’interpretazione dell’ispettore John Book vale a Ford la candidatura all'Oscar come miglior attore protagonista, l’unica ricevuta finora in carriera