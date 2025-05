9/15 ©Webphoto

Mrs Bric de la Bella e la Bestia è forse la mamma per eccellenza dei cartoni animati. Trasformata in teiera, è quel mix di severità e dolcezza che la rende un’adorabile mamma per Chicco, il figlio trasformato in tazzina e, in un certo senso, anche per tutti gli altri personaggi di cui si prende cura con consigli e affetto