Kate Middleton, video dedicato a Madre Natura per la festa della Mamma

Mare calmo o in tempesta, tranquilli paesaggi di montagna, coccinelle che passeggiano sulle foglie e fiori che sbocciano. Kate Middleton ha voluto celebrare così la giornata dedicata alla festa della Mamma, con un video dedicato a Madre Natura. La moglie di William ha condiviso le immagini sul profilo social ufficiale dei principi di Galles in un post accompagnato da una didascalia firmata, come sempre, con una C, iniziale del suo nome di battesimo Catherine. “Nell'ultimo anno - si legge nel post - la natura è stata il nostro santuario. In questa Festa della Mamma, celebriamo la Madre Natura e riconosciamo come i nostri legami con il mondo naturale possano aiutarci non solo a nutrire il nostro io interiore, ma a ricordarci anche il ruolo che ricopriamo nel ricco arazzo della vita. C”.