Harvard, stop studenti stranieri. Cina: “Usa politicizzano istruzione"

Fa discutere la scelta dell'amministrazione Trump di impedire alla prestigiosa università di Harvard l'ammissione di studenti stranieri . Come scrive il New York Times, all’ateneo statunitense è arrivata una notifica inviata dalla segretaria alla Sicurezza interna, Kristi Noem, in cui si legge: "Con effetto immediato, la certificazione del programma per studenti e visitatori stranieri è revocata". Gli studenti internazionali che sono al momento iscritti dovranno trasferirsi o perderanno il loro status legale. E la stessa Noem ha poi spiegato che la decisione potrebbe allargarsi anche ad altri college statunitensi. La Cina intanto attacca: è una mossa "di politicizzazione dell'istruzione". E Pechino promette di proteggere gli studenti da una decisione che "danneggia la credibilità degli Stati Uniti e i reciproci legami accademici".

La accuse contro Harvard e la replica

Ma su che basi si fonda la scelta dell'amministrazione Trump? Il dipartimento per la Sicurezza nazionale ha spiegato che "la leadership di Harvard ha creato un ambiente universitario non sicuro consentendo ad agitatori antiamericani e filo-terroristi di molestare e aggredire fisicamente individui, tra cui molti studenti ebrei, e di ostacolare in altri modi il suo un tempo venerabile ambiente di apprendimento". I vertici dell'università sono stati poi accusati di coordinarsi con il partito comunista cinese. A stretto giro è arrivata la replica dell'ateneo che ha parlato di un'azione di ritorsione "illegale". In una dichiarazione, Harvard ha affermato: "Siamo pienamente impegnati a mantenere la sua capacità di ospitare studenti e studiosi internazionali da oltre 140 Paesi e ad arricchire l'università. Questa azione di ritorsione minaccia di arrecare gravi danni alla comunità di Harvard e al nostro Paese e mina la missione accademica e di ricerca di Harvard".

I precedenti

L'università nei mesi scorsi si era rifiutata di fornire le informazioni che Noem aveva precedentemente richiesto in merito ad alcuni titolari di visti per studenti stranieri che frequentano l'istituto. Non solo: ad aprile l'amministrazione Trump aveva già sospeso fondi all'ateneo per 2,2 miliardi di dollari. Il motivo? Harvard si era opposta alle richieste governative per delle modifiche su criteri e programmi didattici. L'università aveva quindi deciso di intentare causa contro il governo. E non è escluso che ora si apra una nuova battaglia legale.

Ad Harvard gli studenti stranieri sono quasi 7mila

A Harvard gli studenti stranieri sono molti: circa 6.800 quest'anno, cioè più o meno il 27% del totale. La cifra è in aumento rispetto al 19,7% del 2010. Alcuni di loro sono ammessi con sovvenzioni, mentre altri pagano l'intera retta di 83mila dollari. Dall'Italia hanno fatto domanda in 500 ma solo tre sono riusciti ad entrare: tutti con borse di studio, secondo i dati di Uni Student Advisors, l'organizzazione che li ha aiutati nel fare l'iscrizione.