Gaza, media: "Piani di Israele per offensiva nella Striscia a marzo"

Mondo
©Ansa

Lo scrive il Times of Israel, citando un funzionario israeliano e un diplomatico arabo. Secondo quest'ultimo tuttavia, l'operazione non potrà partire senza il via libera degli Stati Uniti, che stanno ancora cercando di far avanzare il fragile cessate il fuoco, per poi avanzare alla fase 2 del piano per Gaza

ascolta articolo

L'esercito israeliano "ha elaborato piani per lanciare nuove massicce operazioni militari intensive a Gaza a marzo", con un'offensiva mirata a Gaza City volta a spingere la linea gialla di demarcazione del cessate il fuoco verso la costa dell'enclave, espandendo ulteriormente il controllo sul territorio. Lo scrive il Times of Israel, citando un funzionario israeliano e un diplomatico arabo. Secondo quest'ultimo tuttavia, l'operazione non potrà partire senza il via libera degli Stati Uniti, che stanno ancora cercando di far avanzare il fragile cessate il fuoco raggiunto a ottobre a una seconda fase che includa il disarmo di Hamas. 

FOTOGALLERY

Ansa/Getty

1/26
Mondo

Notizie e catastrofi nel mondo che hanno segnato il 2025. FOTO

L'uccisione di Charlie Kirk, la morte di Papa Francesco e l'elezione a Pontefice di Leone XIV, i terremoti che hanno devastato Myanmar e Afghanistan, l'uragano Melissa, la guerra in Ucraina che ancora continua e quella nella Striscia di Gaza per cui è stato trovato un (criticato) accordo. Sono solo alcune delle notizie dell'anno che si sta per chiudere che non dimenticheremo

Vai alla Fotogallery

