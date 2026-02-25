L'assemblea Onu riafferma il sostegno a Kiev, Usa si astengono. LIVE

L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione che riafferma il proprio sostegno a Kiev, in occasione del quarto anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina, nonostante le obiezioni degli Stati Uniti. Il testo ha ricevuto il sostegno di 107 paesi, 12 hanno votato contro e 51 si sono astenuti, inclusi gli Stati Uniti. La risoluzione ribadisce il "fermo attaccamento dell'Ucraina alla sovranità, indipendenza, unità e integrità territoriale dell'Ucraina all'interno dei suoi confini riconosciuti a livello internazionale" dell'assemblea La risoluzione chiede ancora una volta un "cessate il fuoco immediato, completo e incondizionato" tra i contendenti, nonchè "una pace completa, giusta e duratura in conformità con il diritto internazionale" e lo scambio completo di prigionieri di guerra. Washington aveva chiesto un voto separato sulla parte del testo che si riferisce all'integrita' territoriale dell'Ucraina e al diritto internazionale. "Gli Stati Uniti ovviamente accolgono con favore l'appello a un cessate il fuoco immediato," ma "questa risoluzione include anche formulazioni che rischiano di distrarre dai negoziati in corso piuttosto che approvare tutti i canali diplomatici che potrebbero aprire la strada a una pace duratura", ha dichiarato la vice ambasciatrice statunitense presso l'ONU Tammy Bruce. I leader dei paesi del G7, incluso Donald Trump, hanno comunque affermato martedi' il loro "sostegno incrollabile all'Ucraina nella difesa della sua integrita' territoriale e del suo diritto all'esistere".

