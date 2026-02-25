L'assemblea Onu riafferma il sostegno a Kiev, Usa si astengono. LIVE

Ucraina Russia, l'assemblea Onu riafferma il sostegno a Kiev, gli Usa si astengono. LIVE
L'Assemblea Generale dell'Onu ha adottato una risoluzione che riafferma il proprio sostegno a Kiev, in occasione del quarto anniversario dell'invasione russa. Il testo ha ricevuto il sostegno di 107 paesi, 12 hanno votato contro e 51 si sono astenuti, inclusi gli Usa. "Gli Stati Uniti ovviamente accolgono con favore l'appello a un cessate il fuoco immediato" ma "questa risoluzione include anche formulazioni che rischiano di distrarre dai negoziati in corso", ha dichiarato la vice ambasciatrice Usa presso l'Onu Tammy Bruce
L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione che riafferma il proprio sostegno a Kiev, in occasione del quarto anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina, nonostante le obiezioni degli Stati Uniti. Il testo ha ricevuto il sostegno di 107 paesi, 12 hanno votato contro e 51 si sono astenuti, inclusi gli Stati Uniti. La risoluzione ribadisce il "fermo attaccamento dell'Ucraina alla sovranità, indipendenza, unità e integrità territoriale dell'Ucraina all'interno dei suoi confini riconosciuti a livello internazionale" dell'assemblea La risoluzione chiede ancora una volta un "cessate il fuoco immediato, completo e incondizionato" tra i contendenti, nonchè "una pace completa, giusta e duratura in conformità con il diritto internazionale" e lo scambio completo di prigionieri di guerra. Washington aveva chiesto un voto separato sulla parte del testo che si riferisce all'integrita' territoriale dell'Ucraina e al diritto internazionale. "Gli Stati Uniti ovviamente accolgono con favore l'appello a un cessate il fuoco immediato," ma "questa risoluzione include anche formulazioni che rischiano di distrarre dai negoziati in corso piuttosto che approvare tutti i canali diplomatici che potrebbero aprire la strada a una pace duratura", ha dichiarato la vice ambasciatrice statunitense presso l'ONU Tammy Bruce. I leader dei paesi del G7, incluso Donald Trump, hanno comunque affermato martedi' il loro "sostegno incrollabile all'Ucraina nella difesa della sua integrita' territoriale e del suo diritto all'esistere".
Ucraina: assemblea Onu riafferma sostegno Kiev, Usa si astengono
Witkoff: "Possibile incontro Zelensky-Putin"
L'inviato speciale del Presidente degli Stati Uniti, Steve Witkoff, crede in un possibile incontro tra il Presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, e il leader del Cremlino, Vladimir Putin, nel quale andrebbero risolte le questioni relative ai territori e alle garanzie di sicurezza. Lo scrive l'agenzia Interfax-Ucraina, citando la dichiarazione online di Witkoff all'incontro organizzato dalla Fondazione Victor Pinchuk. "Crediamo molto in questo incontro - afferma Witkoff - crediamo che in parte abbiamo cercato di risolvere tutte le altre questioni e poi abbiamo lasciato la questione dei territori ai leader. Si', abbiamo molto lavoro da fare sui territori, dobbiamo considerare tutti i diversi concetti, ci sono molte opzioni diverse a cui pensare". Secondo Witkoff, gli Stati Uniti ritengono che l'incontro tra Zelensky e Putin potrebbe confermare gli accordi precedenti e risolvere la questione dei territori. Se cio' dovesse accadere, "allora forse arriveremo a una sorta di incontro trilaterale".