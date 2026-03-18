Svizzera, cabinovia precipita per il forte vento: un morto

Tragedia sfiorata vicino a Engelberg, nel cantone di Obwalden in Svizzera. Una cabonovia è precipitata a causa del forte vento che ha raggiunto i 130 chilometri orari. Come ha spiegato il quotidiano Blick, c'è stato un morto. Testimoni hanno riferito che subito dopo l'incidente una persona "è stata rianimata sul posto per 30 minuti'' ed è stata portata via dai soccorritori. La vittima era da sola nella cabina caduta ed è deceduta poco dopo. "Non possiamo rilasciare dichiarazioni sulla persona morta finché non ne sarà stata accertata l'identità", ha spiegato la polizia durante la conferenza stampa. Nessun italiano risulta coinvolto nell'incidente: lo ha confermato la polizia federale elvetica, interpellata dall'ambasciata italiana a Berna.