Svizzera, cabinovia precipita per il forte vento: un morto

Una cabina di un'ovovia è caduta nella tarda mattinata di oggi nella stazione sciistica di Engelberg. Lo riferiscono diversi media elvetici che riportano le immagini della telecabina che rotola lungo un pendio. Nessun italiano risulta coinvolto nell'incidente
Tragedia sfiorata vicino a Engelberg, nel cantone di Obwalden in Svizzera. Una cabonovia è precipitata a causa del forte vento che ha raggiunto i 130 chilometri orari. Come ha spiegato il quotidiano Blick, c'è stato un morto. Testimoni hanno riferito che subito dopo l'incidente una persona "è stata rianimata sul posto per 30 minuti'' ed è stata portata via dai soccorritori. La vittima era da sola nella cabina caduta ed è deceduta poco dopo. "Non possiamo rilasciare dichiarazioni sulla persona morta finché non ne sarà stata accertata l'identità", ha spiegato la polizia durante la conferenza stampa. Nessun italiano risulta coinvolto nell'incidente: lo ha confermato la polizia federale elvetica, interpellata dall'ambasciata italiana a Berna.
Gli impianti di risalta sono stati chiusi
Il sito '20 Minutes' ha diffuso un video amatoriale che mostra la cabina rotolare più volte lungo un pendio. Gli impianti di risalita sono stati chiusi a causa del forte vento, che ha portato anche ad annullare una gara che era in programma nel comprensorio sciistico. Il direttore degli impianti di risalita ha confermato l'incidente alla Srf, la televisione svizzera di lingua tedesca. La funivia interessata all'incidente è la Xpress Trübsee-Stand e, come riporta sempre Blick.ch, al momento è segnalata come chiusa sul sito web del Titlis. Come detto, al momento la regione è interessata da forti venti con raffiche che superano gli 80 km/h e raggiungono i 130 km/h nelle zone più esposte, secondo i dati di MeteoSwiss.