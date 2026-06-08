Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Undicenne uccisa in Francia, arrestato per stupro il fratello dell'uomo indagato

Mondo

L'uomo, 44 anni, è accusato di violenza sessuale coniugale e di abusi su un minore. A denunciarlo è stata la ex compagna, e l'arresto è arrivato pochi giorni dopo il caso che ha coinvolto il fratello, finito in carcere con l'accusa di aver abusato di Lyhanna e di averla uccisa

ascolta articolo

Il drammatico caso di Lyhanna, l' 11enne che è stata violentata e uccisa in Francia, ha avuto uno sviluppo collaterale. Secondo l'emittente Bfmtv, infatti, il fratello di Jerome Barella (il 41enne indagato per gli abusi e l'omicidio) è stato arrestato ad Auch con l'accusa di aver violentato la sua ex compagna. E anche se i due fratelli non erano più in contatto da tempo, la circostanza ha fatto scalpore.

La denuncia della ex compagna

Il fratello di Barella, 44 anni, è stato arrestato dopo che l'ex compagna, che ha sporto denuncia nel 2024, ha affermato che gli episodi di violenza sessuale si sono verificati nel 2007 e nel 2017. La procura di Auch ha comunicato che l'uomo è indagato per violenza sessuale coniugale, sequestro di persona e ripetute minacce di morte da

parte del coniuge.

L'uomo è indagato anche per stupro su minore

Il procuratore di Auch, Clemence Meyer, ha quindi comunicato che l'uomo è accusato anche "di stupro di minore di età superiore ai 15 anni". I reati contestati all'uomo sarebbero stati commessi tra il 2007 e il 2017, ha precisato la procura.

Il caso Lyhanna

Jerome Barella, in custodia cautelare dal 1 giugno, è accusato del rapimento di Lyhanna, una studentessa di 11 anni trovata morta giovedì in una fattoria abbandonata, a 15 km dal luogo della sua scomparsa, non lontano da Auch. Ieri, una marcia silenziosa in memoria di Lyhanna ha riunito diverse migliaia di persone a Fleurance, una cittadina nel sud-ovest della Francia dove la bambina viveva. Il caso di Lyhanna, che ha sconvolto la Francia, ha scatenato una forte polemica sulla lotta contro gli abusi sessuali sui minori nel Paese. 

Approfondimento

Ritrovata morta l'11enne Lyhanna

Mondo: Ultime notizie

Iran: "Stop a missili su Israele" Al Arabiya: "Trump chiama Netanyahu"

live Mondo

Teheran sospende gli attacchi ma minaccia: "Ancora più duri se torneranno a colpire il Libano"....

Guerra Russia Ucraina, Lettonia: "Abbattuto drone da Mosca". LIVE

live Mondo

Gran Bretagna, Francia e Germania sostengono la richiesta di Zelensky di avviare negoziati...

Sky cube, cosa c’è da sapere: live e puntate

Mondo

Nuovo format di Sky TG24 che sfrutta la potenza visiva del nuovo studio: ogni giorno i...

Morto Richard Scolyer, medico che sperimentò su se stesso cura tumore

Mondo

Notissimo oncologo australiano, quando gli è stato diagnosticato un glioblastoma si è sottoposto...

Portrait of 2024 NSW Australians of the Year, Professor Georgina Long and Professor Richard Scolyer, in Canberra. January 24th, 2024. (Photo by Alex Ellinghausen / Sydney Morning Herald via Getty Images)

Leone XIV in Spagna: "Difendere vita da concepimento a fine naturale"

Mondo

Il Pontefice ha incontrato il premier spagnolo Sánchez presso la Nunziatura Apostolica, poi ha...

Pope Leo XIV delivers a speech during a joint session of the Spanish Parliament at the Congress of Deputies in Madrid on June 8, 2026. Pope Leo XIV is visiting Spain June 6-12 with stops in Madrid, Barcelona, and the Canary Islands, where he will meet with migrants and organisations dedicated to helping them. (Photo by Stefano RELLANDINI / AFP)

Mondo: I più letti