L'uomo, 44 anni, è accusato di violenza sessuale coniugale e di abusi su un minore. A denunciarlo è stata la ex compagna, e l'arresto è arrivato pochi giorni dopo il caso che ha coinvolto il fratello, finito in carcere con l'accusa di aver abusato di Lyhanna e di averla uccisa
Il drammatico caso di Lyhanna, l' 11enne che è stata violentata e uccisa in Francia, ha avuto uno sviluppo collaterale. Secondo l'emittente Bfmtv, infatti, il fratello di Jerome Barella (il 41enne indagato per gli abusi e l'omicidio) è stato arrestato ad Auch con l'accusa di aver violentato la sua ex compagna. E anche se i due fratelli non erano più in contatto da tempo, la circostanza ha fatto scalpore.
La denuncia della ex compagna
Il fratello di Barella, 44 anni, è stato arrestato dopo che l'ex compagna, che ha sporto denuncia nel 2024, ha affermato che gli episodi di violenza sessuale si sono verificati nel 2007 e nel 2017. La procura di Auch ha comunicato che l'uomo è indagato per violenza sessuale coniugale, sequestro di persona e ripetute minacce di morte da
parte del coniuge.
L'uomo è indagato anche per stupro su minore
Il procuratore di Auch, Clemence Meyer, ha quindi comunicato che l'uomo è accusato anche "di stupro di minore di età superiore ai 15 anni". I reati contestati all'uomo sarebbero stati commessi tra il 2007 e il 2017, ha precisato la procura.
Il caso Lyhanna
Jerome Barella, in custodia cautelare dal 1 giugno, è accusato del rapimento di Lyhanna, una studentessa di 11 anni trovata morta giovedì in una fattoria abbandonata, a 15 km dal luogo della sua scomparsa, non lontano da Auch. Ieri, una marcia silenziosa in memoria di Lyhanna ha riunito diverse migliaia di persone a Fleurance, una cittadina nel sud-ovest della Francia dove la bambina viveva. Il caso di Lyhanna, che ha sconvolto la Francia, ha scatenato una forte polemica sulla lotta contro gli abusi sessuali sui minori nel Paese.