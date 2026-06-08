L'uomo, 44 anni, è accusato di violenza sessuale coniugale e di abusi su un minore. A denunciarlo è stata la ex compagna, e l'arresto è arrivato pochi giorni dopo il caso che ha coinvolto il fratello, finito in carcere con l'accusa di aver abusato di Lyhanna e di averla uccisa ascolta articolo

Il drammatico caso di Lyhanna, l' 11enne che è stata violentata e uccisa in Francia, ha avuto uno sviluppo collaterale. Secondo l'emittente Bfmtv, infatti, il fratello di Jerome Barella (il 41enne indagato per gli abusi e l'omicidio) è stato arrestato ad Auch con l'accusa di aver violentato la sua ex compagna. E anche se i due fratelli non erano più in contatto da tempo, la circostanza ha fatto scalpore.

La denuncia della ex compagna Il fratello di Barella, 44 anni, è stato arrestato dopo che l'ex compagna, che ha sporto denuncia nel 2024, ha affermato che gli episodi di violenza sessuale si sono verificati nel 2007 e nel 2017. La procura di Auch ha comunicato che l'uomo è indagato per violenza sessuale coniugale, sequestro di persona e ripetute minacce di morte da parte del coniuge.

L'uomo è indagato anche per stupro su minore Il procuratore di Auch, Clemence Meyer, ha quindi comunicato che l'uomo è accusato anche "di stupro di minore di età superiore ai 15 anni". I reati contestati all'uomo sarebbero stati commessi tra il 2007 e il 2017, ha precisato la procura.