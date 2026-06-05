Lyhanna è stata vista per l'ultima volta entrare sull'auto del padre di una sua compagna di scuola. Il sospettato ha ammesso di averla lasciata nella piscina comunale, che quel giorno era chiusa. L'uomo era già stato segnalato e denunciato in passato ma non è mai stato fermato: la politica aprirà un'inchiesta amministrativa sul passato del sospettato ascolta articolo

Giovedì 29 maggio, Lyhanna, bambina francese di 11 anni, è stata vista per l’ultima volta da due testimoni intorno alle 15:00 nell’auto di Jérôme B., padre di un’amica, vicino alla scuola media Hubert-Reeves, a Fleurance. Da quel momento, di Lyhanna non si è più saputo niente. Arrestato il giorno successivo, Jérôme B inizialmente ha negato di averla accompagnata in auto, finché non è stato messo di fronte alle immagini delle telecamere di sorveglianza che mostravano l'accaduto, secondo quanto riportato da Le Parisien. Esortato dagli inquirenti e dalle prove, il quarantunenne ha poi ammesso di averla lasciata alla piscina comunale, che quel giorno, però era chiusa. La svolta potrebbe essere arrivata una settimana dopo: giovedì 4 giugno, i gendarmi hanno ritrovato un corpo "che sembra essere quello di un bambino e che indossa abiti simili a quelli che Lyhanna aveva al momento della sua scomparsa", ha annunciato il procuratore di Agen, Olivier Naboulet. Il corpo è stato ritrovato "in una zona appartata e non visibile dall'esterno" in una fattoria vicino al villaggio di Puycasquier, a 15 chilometri da Fleurance. Sul corpo verrà eseguita un'autopsia per confermare che si tratti effettivamente del corpo della bambina di 11 anni e che cercherà anche di determinare la causa della morte e se la vittima abbia subito violenza sessuale.

Il sospettato Nel frattempo, il principale sospettato della vicenda, Jérôme B. rimane incriminato e incarcerato e, per ora, tace. Negli ultimi giorni, il passato di questo padre di famiglia è riemerso, rivelando che negli ultimi anni è stato oggetto di numerose segnalazioni e denunce, in particolare per stupro di minore. Secondo il pubblico ministero di Auch, Clémence Meyer, il sospettato era stato oggetto di una denuncia nel gennaio 2022. Inoltre, "era stata aperta un'indagine per stupro di minore di età inferiore ai 15 anni", risalente al 2020, ma il procedimento era stato archiviato nel maggio 2024 per mancanza di prove sufficienti. L'indagine più recente, precedente alla scomparsa di Lyhanna, era stata avviata dopo una denuncia presentata il 22 agosto 2025 dalla madre di una bambina di 10 anni, che denuncia di aver subito stupri "tra settembre 2024 e maggio 2025 nell'abitazione del sospettato", secondo quanto dichiarato dal pubblico ministero. A nove mesi dalla presentazione della denuncia, il sospettato non è ancora stato interrogato. Approfondimento Giornata internazionale dei bambini scomparsi, 5 casi irrisolti

Le dichiarazioni della politica La possibilità di un errore procedurale nella gestione di una di queste denunce ha indotto il governo ad annunciare l'apertura di un'inchiesta amministrativa. Il primo ministro Sébastien Lecornu incontrerà venerdì i ministri dell'Interno e della Giustizia "per un aggiornamento sulla situazione del caso Lyhanna”, mentre il ministro della Giustizia Geral Darmanin ha dichiarato: "Siamo tutti terrorizzati da questa disfunzione, che è (…) indicativa della nostra scarsa organizzazione, indubbiamente all'interno del Ministero della Giustizia come altrove", Darmanin ha inoltre definito la situazione "completamente inaccettabile". Vedi anche Scomparsa 17 anni fa, riaperte le indagini su Barbara Corvi