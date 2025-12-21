Florida, maxi operazione: ritrovati 43 bimbi scomparsi da mesi

I bambini ritrovati hanno un’età compresa tra uno e 17 anni: erano scomparsi da mesi nel nord dello Stato. Il ritrovamento è avvenuto nell’ambito dell’operazione di polizia Northern Lights, che ha coinvolto una task force composta da forze dell’ordine, servizi sociali, medici e organizzazioni non governative. Nove persone sono state arrestate
Un’operazione di polizia senza precedenti ha permesso di ritrovare 43 bambini scomparsi da mesi in Florida, tra cui una bambina di appena un anno, di cui non si avevano più notizie da settembre. A darne notizia è la Cnn.
L’operazione Northern Light
La bimba era stata affidata ai servizi sociali ed era stata portata via dalla madre ma per le forze dell'ordine era in pericolo. È stata ritrovata in un'abitazione di Baton Rouge, in Louisiana. L’intervento, chiamato Northern Lights, ha coinvolto una task force composta da agenzie federali, statali e locali, insieme a servizi sociali, medici e organizzazioni non governative. Nell’ambito dell’operazione sono state arrestate nove persone. I bambini, dagli uno ai 17 anni, erano scomparsi nel nord della Florida e sono stati ritrovati anche in altri Stati, tra cui Tennessee, Mississippi e la Louisiana.
Leggi anche
Maxi operazione antidroga in diverse città, 384 arresti
Ansa/Ipa
Fatti di cronaca 2024, da Ferragni indagata a esplosione di Calenzano
Fra gli avvenimenti di cronaca che hanno segnato l’ultimo anno c’è il cosiddetto “Pandoro gate” che ha coinvolto l’imprenditrice digitale. Poi le proteste degli agricoltori, le stragi in famiglia - Altavilla Milicia, Cisterna di Latina, Paderno Dugnano e Nuoro -, gli incidenti sul lavoro - da Firenze a Bargi -, le inchieste sui casi di dossieraggio, Toti ai domiciliari, il ritorno in Italia di Chico Forti, il naufragio del Bayesian, l’omicidio di Sharon Verzeni e l’inchiesta sulle curve ultras