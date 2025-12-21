Florida, maxi operazione: ritrovati 43 bimbi scomparsi da mesi

I bambini ritrovati hanno un’età compresa tra uno e 17 anni: erano scomparsi da mesi nel nord dello Stato. Il ritrovamento è avvenuto nell’ambito dell’operazione di polizia Northern Lights, che ha coinvolto una task force composta da forze dell’ordine, servizi sociali, medici e organizzazioni non governative. Nove persone sono state arrestate

L’operazione Northern Light

La bimba era stata affidata ai servizi sociali ed era stata portata via dalla madre ma per le forze dell'ordine era in pericolo. È stata ritrovata in un'abitazione di Baton Rouge, in Louisiana. L’intervento, chiamato Northern Lights, ha coinvolto una task force composta da agenzie federali, statali e locali, insieme a servizi sociali, medici e organizzazioni non governative. Nell’ambito dell’operazione sono state arrestate nove persone. I bambini, dagli uno ai 17 anni, erano scomparsi nel nord della Florida e sono stati ritrovati anche in altri Stati, tra cui Tennessee, Mississippi e la Louisiana.