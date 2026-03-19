In occasione dell’incontro con la premier giapponese Sanae Takaichi ricevuta nello Studio Ovale, Donald Trump ha parlato della situazione in Medioriente. "Ho detto" al premier israeliano Benjamin Netanyahu "di non colpire petrolio e gas", ha dichiarato il presidente Usa, assicurando anche che non invierà soldati in Iran. "Se avessi intenzione di farlo, certamente non ve lo direi. Ma non sto schierando truppe", ha detto Trump durante l'incontro ( SEGUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULLA SITUAZIONE IN MEDIORIENTE ).

Le relazioni Usa-Giappone

"L'Iran è una seria minaccia per il Medio Oriente e per il mondo la nostra incursione finirà presto", ha proseguito Trump. Mettendo poi l’accento sui buoni rapporti tra gli Stati Uniti e il Giappone ha detto: "Credo che il Giappone stia facendo la sua parte riguardo all'Iran, non come la Nato". "L'Iran è quasi raso al suolo, l'unica cosa rimasta è lo Stretto di Hormuz. Noi stiamo difendendo lo Stretto per tutti". "In due settimane abbiamo distrutto la loro Marina, la loro aeronautica e tutta la loro tecnologia è andata. Al di là di questo l'Iran sta bene", ha messo in evidenza Trump facendo sorridere i presenti. "Possiamo far fuori l'isola di Kharg in qualsiasi momento vogliamo". "Gli alleati stanno diventando più disponibili" nel loro impegno sullo stretto di Hormuz ma "è troppo tardi", ha aggiunto Trump. "Prevedo che il mio viaggio in Cina andrà bene. È stato posticipato di un mese e mezzo", ha dichiarato l’inquilino della Casa Bianca.

Donald Trump ha gelato la premier giapponese Sanae Takaich nello Studio Ovale con una battuta su Pearl Harbor. Rispondendo a una domanda di un giornalista di Tokyo sul perché non avesse avvertito gli alleati dell'attacco in Iran, il tycoon ha risposto: "Volevo l'effetto sorpresa! Chi meglio dei giapponesi lo conosce? Perché non ci avete avvertito di Pearl Harbor", ha risposto sorridendo il presidente americano rievocando uno dei peggiori attacchi contro gli Stati Uniti.