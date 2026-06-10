Uomini armati hanno aperto il fuoco in un inseriamento informale a Cleveland, un sobborgo a est della città sudafricana, nella serata di ieri, 9 giugno

Almeno 12 persone sono state uccise e nove ferite in una sparatoria a Johannesburg, in Sud Africa. Alcuni uomini armati, come riferito dalla polizia locale, nella serata di martedì 9 giugno hanno aperto il fuoco nell'insediamento informale di Jumpers, un'area nota per le miniere illegali a Cleveland, un sobborgo nella zona orientale di Johannesburg.