Giappone, crescono firme contro Trump per uso manga nei suoi post

Sono già quasi 20.000 - e il numero cresce di ora in ora - i giapponesi che hanno firmato una petizione online per protestare contro l'uso di personaggi di manga e anime da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e della Casa Bianca nei post sui social media. L'ultimo esempio riguarda un video pubblicato sabato su Truth Social che ritrae Donald Trump nei panni del ninja Naruto Uzumaki della serie "Naruto", una scelta che ha scatenato l'indignazione dei fan del popolarissimo anime. A marzo, un post della Casa Bianca aveva combinato immagini di attacchi militari statunitensi in Iran con spezzoni di film e serie TV di successo, tra cui il manga e l'anime "Yu-Gi-Oh!".

La petizione, lanciata a marzo, è stata rilanciata ieri dopo la pubblicazione del nuovo video di "Naruto", in un'iniziativa definita "urgente" dagli organizzatori: i firmatari pongono la questione ai detentori dei diritti. "Per molti anni, queste opere hanno ispirato il pubblico di tutto il mondo trasmettendo valori come il coraggio, l'amicizia e la perseveranza", si legge nella petizione. "Per questo motivo, molti fan sono preoccupati quando le immagini tratte da queste opere sembrano essere utilizzate in contesti politici o militari che potrebbero differire dalle intenzioni dei creatori originali o dei detentori dei diritti", aggiunge.