Guerra Ucraina Russia, missili balistici su Kiev: colpito quartiere residenziale. LIVE
"Gli occupanti russi hanno attaccato in nottata Kiev con missili balistici, provocando un incendio in un palazzo e la caduta di detriti", detto il sindaco della capitale ucraina Vitaliy Klitschko. Allarmi aerei anche in altre regioni dell'Ucraina. Zelensky: "Putin sta preparando le condizioni per espandere la mobilitazione"
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La Russia ha bombardato nuovamente Kiev con attacchi di missili balistici nella notte del 25 luglio, colpendo un edificio residenziale della città, secondo quanto riferito dalle autorità. Il presidente Volodymyr Zelensky e l'Areonautca avevano avvertito su un altro imminente attacco missilistico contro la capitale. Diverse esplosioni sono state avvertite a Kiev alle 00:23 ora locale, secondo il Kyiv Independent, mentre il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha riferito che i rottami di un missile sono caduti su un palazzo residenziale di 18 piani nel distretto di Shevchenkivskyi.
Un altro incendio è stato segnalato in un non meglio specificato "sito non residenziale" nel distretto di Solomianskyi.
Il presidente Volodymyr Zelensky ha avvertito che il presidente russo Vladimir Putin sta "preparando le condizioni per espandere la mobilitazione".
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I russi colpiscono Kryvyi Irh, fiamme in un centro commerciale
Le truppe russe hanno colpito Kryvyi Rih, un centro commerciale ha preso fuoco. Lo ha scritto su Telegram il capo dell'OVA di Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, secondo quanto riportato da Ukrinform. "Il nemico ha colpito Kryvyi Rih. È scoppiato un incendio in un centro commerciale", si legge nel rapporto. Si stanno effettuando accertamenti sulle informazioni relative alle vittime.