Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Nord Stream, la Germania accusa le autorità ucraine per il sabotaggio del gasdotto

Mondo

Secondo l'atto di accusa nel 2022 Serhii K., all'epoca ufficiale dell'esercito di Kiev, avrebbe elaborato insieme ad altri membri delle forze armate ucraine e su incarico di autorità statali, un piano per distruggere i gasdotti 1 e 2, per interrompere definitivamente le forniture di gas dalla Russia alla Germania e per impedire a Mosca di utilizzare i proventi del commercio di gas naturale per finanziare i propri sforzi bellici

ascolta articolo

La procura tedesca accusa le autorità ucraine di aver commissionlato il sabotaggio di Nord Stream nel 2022. Lo scrive l'Afp. Nel dettaglio, la procura federale ha presentato l'atto d'accusa dinanzi alla Corte d'appello anseatica di Amburgo contro il cittadino ucraino Serhii K, arrestato in Italia nell'agosto 2025 su mandato di arresto europeo e poi estradato in Germania nel novembre dello stesso anno. L'imputato è accusato di essere complice di crimini di guerra: l'attacco contro obiettivi civili con esplosivi, la distruzione di infrastrutture e l'interruzione di servizi pubblici.

L'obiettivo era interrompere le forniture di gas dalla Russia

Secondo l'atto di accusa nel 2022 Serhii K., all'epoca ufficiale dell'esercito di Kiev, elaborò insieme ad altri membri delle forze armate ucraine e su incarico di autorità statali ucraine, un piano per distruggere i gasdotti Nord Stream 1 e Nord Stream 2, per interrompere definitivamente le forniture di gas dalla Russia alla Germania e per impedire a Mosca di utilizzare i proventi del commercio di gas naturale per finanziare i propri sforzi bellici. Per l'attuazione del progetto, come noto, è stato costituito un gruppo composto da diversi sommozzatori professionisti, uno skipper e un esperto di esplosivi, sotto la guida dell'imputato

Mondo: Ultime notizie

Nord Stream, la Germania accusa le autorità ucraine per il sabotaggio

Mondo

Secondo l'atto di accusa nel 2022 Serhii K., all'epoca ufficiale dell'esercito di Kiev, avrebbe...

Guerra Iran USA, proseguono colloqui Doha e Trump dice: ho vinto. LIVE

live Mondo

Il presidente degli Stati Uniti cerca di tranquillizzare gli americani dicendo loro che i prezzi...

Guerra Ucraina Russia, massiccio attacco su Kiev: 18 morti. LIVE

live Mondo

Migliaia di persone nei rifugi, almeno 17 morti e decine di feriti: è il bilancio del...

Canada, bambino si sveglia con pipistrello sul viso e muore di rabbia

Mondo

Il ragazzino scacciò l'animale, e non essendoci segni di morsi o ferite i genitori non lo...

Malta, 47 ricoverati per intossicazione nel resort di Portomaso

Mondo

Il fatto è avvenuto giovedì scorso, quando decine di richieste di soccorso medico sono cominciate...

Mondo: I più letti