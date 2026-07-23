Cos'è Wildberries, l'alternativa russa ad Amazon sotto attacco ucraino

Nata come piattaforma di e-commerce, ad oggi vanta 40mila tra negozi e punti di ritiro, anche nelle aree più remote della Russia. I due fondatori sono Tatyana Kim, una delle donne più ricche del Paese e il suo ex marito, Vladislav Bakalchuk. I due, che oggi sono in causa, hanno dato vita a Wildberries nel 2004

L'Ucraina ha, dunque, messo Wildberries nel mirino. Già qualche giorno fa alcuni droni di Kiev hanno provocato incendi e ucciso otto persone in un attacco su una struttura alla periferia di Mosca dell'azienda, spesso soprannominata come "l'Amazon russa". Nelle ultime ore, invece, i raid hanno colpito i magazzini nel sud, a Krasnodar e Nevinnomyssk, provocando una vittima.

Gli attacchi di Kiev per indebolire l'economia russa si sono concentrati, negli ultimi giorni, nei confronti dei magazzini di Wildberries, il gigante dell'e-commerce russo accusato dal leader ucraino, Volodymyr Zelensky, di contribuire a rifornire l'esercito di Mosca. Secondo quanto emerso, i raid avrebbero una doppia valenza. Da un lato colpire le infrastrutture e, dall'altro, far sentire le conseguenze della guerra anche alla popolazione, già in difficoltà per la crisi del carburante ( GUERRA RUSSIA-UCRAINA, LE NEWS IN DIRETTA DI SKY TG24 )

La realtà di Wildberries

Wildberries è, principalmente, nata su internet come e-commerce ma, ad oggi, vanta 40mila tra negozi e punti di ritiro, anche nelle aree più remote della Russia. Attualmente il gruppo è in forte espansione, nonostante i raid ucraini tanto che sta costruendo come nuova sede un nuovo ed imponente grattacielo nel distretto economico di Mosca.

I fondatori

I due fondatori della cosiddetta "Amazon russa" sono Tatyana Kim, una delle donne più ricche della Russia ed il suo ex marito Vladislav Bakalchuk. I due, che oggi sono in causa, avevano dato vita a Wildberries nel 2004. In una prima fase il focus dell'attività era concentrato sull’abbigliamento femminile, ma con il trascorrere del tempo è diventata uno dei principali canali di vendita anche per negozi e produttori russi, i quali se ne servono come intermediario e per la distribuzione. Vent'anni dopo la fondazione, Kim e Bakalchuck hanno divorziato, litigando a colpi di carte bollate sul futuro dell'azienda. Ad oggi la donna ha escluso l'ex marito dalla gestione di Wildberries e, attualmente, ha rafforzato la sua potenza economica e non solo entrando a far parte della dirigenza del Fronte Popolare Panrusso, la coalizione di partiti emanazione del regime di cui fa parte anche Russia Unita, il partito di Putin.