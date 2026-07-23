Guerra Ucraina Russia, al via incontro Lavrov-Rubio a Manila. LIVE

Il ministro degli Esteri russo e il segretario di Stato americano hanno avviato un colloquio nella capitale filippina Manila. L'incontro si svolge a margine degli eventi relativi all'Asean a Manila, presso il Philippine International Convention Center. Nella notte si sono udite esplosioni nelle città della Crimea, nella zona di Feodosia, Evpatoria e Sebastopoli. A Novospassky, nella regione russa di Ulyanovsk, dei droni hanno colpito un impianto di un complesso petrolifero ed energetico
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Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov e il segretario di Stato americano Marco Rubio hanno avviato un colloquio nella capitale filippina Manila. L'incontro si svolge a margine degli eventi relativi all'Asean a Manila, presso il Philippine International Convention Center. Annunciando l'incontro il giorno precedente, Lavrov aveva dichiarato di voler chiedere al suo omologo americano il punto di vista della Casa Bianca sulle prospettive di risoluzione del conflitto in Ucraina. Da parte sua, Rubio ha confermato di voler discutere anche lui la questione ucraina con il ministro degli Esteri russo. Nella notte si sono udite esplosioni nelle città della Crimea, nella zona di Feodosia, Evpatoria e Sebastopoli. A Novospassky, nella regione russa di Ulyanovsk, dei droni hanno colpito un impianto di un complesso petrolifero ed energetico. Le organizzazioni umanitarie delle Nazioni Unite hanno presentato un Piano di risposta per il periodo autunno-inverno 2026-2027, che prevede la raccolta di 358 milioni di dollari per assistere 2,1 milioni di ucraini. Lo ha riferito l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari in Ucraina.
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Media: "Droni di Kiev colpiscono raffineria a est di Mosca"
L'esercito ucraino ha lanciato nella notte attacchi con droni contro diverse regioni russe, colpendo obiettivi in numerose città, secondo quanto riportato da canali di informazione russi su Telegram, che citano fonti locali. Un vasto incendio è stato avvistato presso la raffineria NS-Oil nella località di Novospasskoye, nell'oblast' di Ulyanovsk, a circa 500 chilometri a est di Mosca, a seguito di un presunto attacco di un drone ucraino. La raffineria, di dimensioni relativamente ridotte e situata a circa 650 chilometri dal confine tra Russia e Ucraina, produce principalmente prodotti petroliferi, con una capacità di 600.000 tonnellate di greggio all'anno. In un'altra zona della Russia, una densa colonna di fumo nero è stata vista levarsi sopra la città di Tuymazy, nella Repubblica del Bashkortostan, in seguito a un presunto attacco a una stazione di pompaggio del petrolio nella località.
Droni contro impianto petrolifero a Novospassky, in Russia
A Novospassky, nella regione di Ulyanovsk, in Russia, dei droni hanno colpito un impianto di un complesso petrolifero ed energetico. Lo scrive la Ukrainska Pravda, citando il governatore della regione di Ulyanovsk Alexey Russkyh, su Telegram.
Media: "Esplosioni in Crimea, droni contro Sebastopoli"
Nella notte si sono udite esplosioni nelle città della Crimea sui social network è stato segnalato un attacco con droni. Lo scrive la Ukrainska Pravda, citando varie fonti locali che parlano di numerose esplosioni nella zona di Feodosia, Evpatoria e Sebastopoli. Altri organi di stampa hanno riportato esplosioni a Yalta. Il quotidiano Crimean Wind ha riportato che "gli abbonati segnalano che a Sebastopoli i droni stanno probabilmente attaccando le postazioni di difesa aerea sulle alture di Fedyukhin, vicino alla centrale termoelettrica di Balaklava".
Tass: "Distrutti quattro droni diretti verso Mosca"
Le forze di difesa aerea del Ministero della Difesa russo hanno distrutto quattro droni diretti verso Mosca, ha dichiarato il sindaco Sergey Sobyanin. "Le forze di difesa aerea del Ministero della Difesa hanno distrutto quattro Uav diretti verso Mosca. Il personale dei servizi di emergenza sta lavorando sul luogo dell'impatto dove sono caduti i detriti". Lo scrive la Tass.
Al via incontro Lavrov-Rubio a Manila, sul tavolo la guerra in Ucraina
Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov e il segretario di Stato americano Marco Rubio hanno avviato un colloquio nella capitale filippina Manila, secondo quanto riportato da un corrispondente della Tass. L'incontro tra Lavrov e Rubio si svolge a margine degli eventi relativi all'Asean a Manila, presso il Philippine International Convention Center. Annunciando l'incontro il giorno precedente, Lavrov aveva dichiarato di voler chiedere al suo omologo americano il punto di vista della Casa Bianca sulle prospettive di risoluzione del conflitto in Ucraina. Da parte sua, Rubio ha confermato di voler discutere anche lui la questione ucraina con il ministro degli Esteri russo.
Mosca: "Tensioni nel Golfo rendono arduo negoziare sul memorandum"
Le tensioni nella regione del Golfo Persico si stanno intensificando, creando il rischio di interruzioni della navigazione nello Stretto di Hormuz e nel Mar Rosso. Lo ha dichiarato in un comunicato la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. "Purtroppo, le tensioni nel Golfo Persico continuano ad aumentare. Le parti contrapposte si scambiano attacchi, causando danni significativi alle infrastrutture civili in Iran e nei paesi arabi. Il rischio di interruzioni della navigazione nello Stretto di Hormuz e nel Mar Rosso è aumentato. La situazione attuale crea ulteriori difficoltà per gli sforzi di mediazione regionale volti a ripristinare il processo negoziale sulla base del memorandum di Islamabad firmato da Stati Uniti e Iran il 17 giugno", si legge nel comunicato.
Kiev: "Dall'Onu piano assistenza invernale per 2,1 milioni di ucraini"
Le organizzazioni umanitarie delle Nazioni Unite hanno presentato un Piano di risposta per il periodo autunno-inverno 2026-2027, che prevede la raccolta di 358 milioni di dollari per assistere 2,1 milioni di ucraini. Lo ha riferito l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari in Ucraina, secondo quanto riportato da Ukrinform. Alla luce dell'esperienza del periodo autunno-inverno appena trascorso, il piano tiene conto delle conseguenze dei bombardamenti sulle infrastrutture energetiche, che hanno causato interruzioni nella fornitura di elettricità, riscaldamento e acqua in tutta l'Ucraina. Nel periodo compreso tra ottobre 2026 e marzo 2027, si prevede di fornire assistenza per il riscaldamento, la riparazione delle abitazioni, l'assistenza medica, i servizi di protezione, nonché aiuti alimentari e in denaro. "Lo scorso inverno abbiamo constatato che, a causa dei bombardamenti alle infrastrutture energetiche, le famiglie possono rimanere senza riscaldamento, elettricità e acqua per diversi giorni, e talvolta settimane, durante le gelate intense. Le organizzazioni umanitarie si stanno già preparando per l'inverno, al fine di fornire assistenza alla popolazione prima dell'arrivo del freddo", ha dichiarato Matthias Schmale, coordinatore umanitario in Ucraina. Particolare attenzione viene dedicata ai residenti delle comunità in prima linea, alle persone costrette ad abbandonare le proprie case, agli sfollati, alle vittime dei bombardamenti, nonché ai gruppi vulnerabili di persone che potrebbero rimanere senza sostegno. Per integrare il sostegno dei donatori bilaterali e colmare le lacune critiche, il Fondo umanitario per l'Ucraina ha stanziato 50 milioni di dollari, ha aggiunto l'Onu.