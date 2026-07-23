Guerra Ucraina Russia, al via incontro Lavrov-Rubio a Manila. LIVE

Le organizzazioni umanitarie delle Nazioni Unite hanno presentato un Piano di risposta per il periodo autunno-inverno 2026-2027, che prevede la raccolta di 358 milioni di dollari per assistere 2,1 milioni di ucraini. Lo ha riferito l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari in Ucraina, secondo quanto riportato da Ukrinform. Alla luce dell'esperienza del periodo autunno-inverno appena trascorso, il piano tiene conto delle conseguenze dei bombardamenti sulle infrastrutture energetiche, che hanno causato interruzioni nella fornitura di elettricità, riscaldamento e acqua in tutta l'Ucraina. Nel periodo compreso tra ottobre 2026 e marzo 2027, si prevede di fornire assistenza per il riscaldamento, la riparazione delle abitazioni, l'assistenza medica, i servizi di protezione, nonché aiuti alimentari e in denaro. "Lo scorso inverno abbiamo constatato che, a causa dei bombardamenti alle infrastrutture energetiche, le famiglie possono rimanere senza riscaldamento, elettricità e acqua per diversi giorni, e talvolta settimane, durante le gelate intense. Le organizzazioni umanitarie si stanno già preparando per l'inverno, al fine di fornire assistenza alla popolazione prima dell'arrivo del freddo", ha dichiarato Matthias Schmale, coordinatore umanitario in Ucraina. Particolare attenzione viene dedicata ai residenti delle comunità in prima linea, alle persone costrette ad abbandonare le proprie case, agli sfollati, alle vittime dei bombardamenti, nonché ai gruppi vulnerabili di persone che potrebbero rimanere senza sostegno. Per integrare il sostegno dei donatori bilaterali e colmare le lacune critiche, il Fondo umanitario per l'Ucraina ha stanziato 50 milioni di dollari, ha aggiunto l'Onu.