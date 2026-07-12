“Ho offerto a Svyrydenko l'opportunità di guidare un nuovo e importante settore delle relazioni con un partner chiave", ha dichiarato Zelensky su X, spiegando che la nuova strategia politica richiede un rinnovamento del Consiglio dei ministri. Tra le priorità indicate ci sono i rapporti con gli Stati Uniti, l’adesione all’Ue, la difesa antimissile e il rafforzamento dei legami internazionali

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato un importante rimpasto di governo, che prevede la sostituzione della prima ministra Yulia Svyrydenko e cambiamenti ai vertici delle forze dell’ordine. Lo riferisce la Ukrainska Pravda. In un messaggio pubblicato su X, Zelensky ha spiegato che "l'Ucraina sta cambiando la propria strategia” sia in politica estera che interna. ( GUERRA IN UCRAINA: LE NOTIZIE IN DIRETTA)

Zelensky: “Necessario rinnovare il Consiglio dei ministri”



Il presidente ucraino ha riferito di aver discusso le prossime decisioni con Svyrydenko e di aver "stabilito che questi cambiamenti richiedono un rinnovamento del Consiglio dei ministri". Zelensky ha poi ringraziato Svyrydenko "per il suo lavoro chiaro, costante ed efficace come primo ministro, per i suoi anni di servizio produttivo nella squadra ucraina", aggiungendo di averle "proposto di assumere la guida di un nuovo e importante settore delle relazioni con un partner chiave".

"Cambiamenti anche ai vertici delle forze dell'ordine"

"Mi aspetto che, insieme ai deputati, apporteremo le corrispondenti modifiche al governo dell'Ucraina. Ci saranno inoltre cambiamenti ai vertici delle forze dell'ordine", ha aggiunto Zelensky. Il leader ucraino ha inoltre spiegato che "a ciascun settore prioritario della politica estera sarà assegnata una persona con una solida esperienza, capace di attuare quanto concordiamo a livello di leader e quanto il popolo ucraino si aspetta”. Ha poi elencato i dossier principali del Paese: “Tra le aree più importanti figurano gli Stati Uniti e i nostri accordi sulle licenze per la produzione dei sistemi Patriot, nonché altre forme di cooperazione bilaterale in materia di sicurezza, che dovranno tradursi in benefici concreti per i nostri Paesi e per le aziende ucraine e statunitensi; il progetto europeo di difesa antimissile, che potrebbe diventare uno dei passi più significativi per rafforzare l'Europa in questo decennio; l'Unione Europea, dove abbiamo bisogno di progressi concreti verso l'adesione dell'Ucraina e di un rafforzamento dei legami in ogni ambito - economico, politico e culturale”. E ancora: “I Paesi confinanti con l'Ucraina, i cui rapporti richiedono nuove basi, in particolare con Polonia e Ungheria; il Medio Oriente e la regione del Golfo, una delle aree più promettenti al mondo per la cooperazione in materia di sicurezza ed economia; la Cina; e le principali organizzazioni internazionali che influenzano le decisioni globali e che possono fare di più per contribuire a porre fine alla guerra della Russia contro l'Ucraina".