Guerra Ucraina, sale a 8 bilancio vittime attacchi aerei russi in ultime ore. LIVE
Alle cinque vittime nella città di Sumy, tra cui una bambina, si aggiungono una persona morta in un attacco russo nella città orientale di Sloviansk e due decedute a causa di un attacco missilistico sulla città meridionale di Odessa. La Russia ha lanciato più di 120 droni e 12 missili, metà dei quali balistici, ha dichiarato il presidente ucraino Zelensky in un post via social, aggiungendo che le infrastrutture civili "sono state colpite ancor prima che fosse emesso l'allarme aereo"
in evidenza
Sale a otto il bilancio delle vittime degli attacchi aerei russi contro l'Ucraina, condotti con missili, droni e bombe guidate. Alle cinque vittime nella città di Sumy, tra cui una bambina, si aggiungono una persona morta in un attacco russo nella città orientale di Sloviansk e due decedute a causa di un attacco missilistico sulla città meridionale di Odessa, come comunicato dalle autorità locali. Una serie di missili ha colpito anche Kiev, ferendo dodici persone, tra cui due bambini, secondo il sindaco della città. La Russia ha lanciato più di 120 droni e 12 missili durante la notte, metà dei quali balistici, ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un post via social, aggiungendo che le infrastrutture civili "sono state colpite ancor prima che fosse emesso l'allarme aereo". Nei video pubblicati a corredo si vedono squadre di emergenza al lavoro tra il fumo e le macerie di edifici distrutti. Condomini, uffici e una scuola teologica sono stati danneggiati a Kiev, mentre gli sforzi di recupero erano in corso in altre regioni, ha aggiunto.
Per approfondire:
- Cosa prevede il piano Usa-Russia per la pace
- Cosa sappiamo dell'operazione "Sentilla dell'Est" della Nato"
- Tomahawk, come funzionano i missili che potrebbero cambiare la guerra in Ucraina
- Da Bucha a Kramatorsk, fino all'ospedale pediatrico di Kiev: le peggiori stragi di civili
- Armi nucleari tattiche: cosa sono, le differenze con le strategiche, gli effetti
- I contributi del nostro inviato in Ucraina
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Sale a otto bilancio vittime attacchi aerei russi
Sale a otto il bilancio delle vittime degli attacchi aerei russi contro l'Ucraina, condotti con missili, droni e bombe guidate. Alle cinque vittime nella città di Sumy, tra cui una bambina, si aggiungono una persona morta in un attacco russo nella città orientale di Sloviansk e due decedute a causa di un attacco missilistico sulla città meridionale di Odessa, come comunicato dalle autorità locali. Una serie di missili ha colpito anche Kiev, ferendo dodici persone, tra cui due bambini, secondo il sindaco della città.
La Russia ha lanciato più di 120 droni e 12 missili durante la notte, metà dei quali balistici, ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un post via social, aggiungendo che le infrastrutture civili "sono state colpite ancor prima che fosse emesso l'allarme aereo". Nei vodeo pubblicati a corredo si vedono squadre di emergenza al lavoro tra il fumo e le macerie di edifici distrutti. Condomini, uffici e una scuola teologica sono stati danneggiati a Kiev, mentre gli sforzi di recupero erano in corso in altre regioni, ha aggiunto.