Introduzione

Un revolver personalizzato, inciso con il nome del destinatario. E accompagnato da una scatola di munizioni vere. È il regalo scelto dal presidente turco Recep Tayyip Erdoğan per i leader presenti al vertice NATO di Ankara: un omaggio decisamente fuori dagli schemi. Che ha sconcertato, lasciando anche diversi capi di Stato e di governo alle prese con un problema molto concreto. Che cosa si fa con una pistola ricevuta in dono da un altro Paese? C’è chi l’ha lasciata in Turchia, chi ha chiesto di disattivarla, chi pensa di trasformarla in un pezzo da museo.

Ma, per quanto possa sembrare insolito, il revolver turco non è certo il regalo diplomatico più curioso mai entrato nella storia. Nel corso dei secoli re, presidenti e governi si sono scambiati animali esotici, oggetti improbabili, simboli culturali, prodotti tecnologici e in un caso perfino una schiava. Perché un dono di Stato non è mai soltanto un dono: può essere un gesto di amicizia, una dichiarazione politica, uno strumento di propaganda. O una clamorosa gaffe.