Suri Cruise e gli altri vip che rinunciano al cognome del padre

Introduzione

Prima Suri Cruise, che ha ufficialmente sostituito il cognome del padre con il secondo nome della madre, diventando Suri Noelle. La figlia di Tom Cruise e Katie Holmes è però solo l'ultimo nome di una lista che si allunga: da anni sempre più figli di personaggi celebri rinunciano al cognome paterno. Le motivazioni oscillano tra due poli: la rottura affettiva con il padre o la volontà di emanciparsi dall'etichetta di "figlio d'arte". E attraversano generazioni e ambiti diversi, da Hollywood alla politica fino alla musica.