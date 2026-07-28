La differenza decisiva non sta in quante armi restano nei depositi, ma in quanto tempo serve per rimpiazzarle. E qui i numeri sono impietosi: secondo le stime CSIS riprese da Al Jazeera, per il Tomahawk servono dai quattro ai cinque anni, per il THAAD tra tre e tre anni e mezzo, mentre i sistemi Standard Missile (SM-3 e SM-6) richiedono circa tre anni ciascuno. Fanno eccezione i JASSM (circa un anno) e i PrSM (otto mesi), più rapidi da ricostituire. Sul fronte delle difese aeree, secondo i dati riportati da CNN il Pentagono sta ricevendo circa 15 nuovi Tomahawk e 20 nuovi Patriot al mese, con nessuna consegna di THAAD prevista nel 2026.