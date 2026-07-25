Se l'ipotesi è un familiare in corsa, i nomi che i media associano al possibile "erede" sono tre, tutti con posizioni diverse. Donald Trump Jr., il primogenito, è il più citato per peso politico, ma ha più volte escluso una candidatura nel 2028, dichiarando di non avere interesse e richiamando l'amicizia con il vicepresidente JD Vance. Più possibilista Lara Trump, nuora del presidente ed ex co-presidente del Comitato nazionale repubblicano, che interrogata sull'ipotesi non l'ha mai smentita ("mai dire mai"). Anche Eric Trump, l'altro figlio, non ha chiuso a un futuro impegno. Nessuno di loro ha però avanzato una candidatura formale: si tratta, allo stato, solo di scenari.