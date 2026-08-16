Non solo Antonello da Messina, ecco i furti di opere d’arte più famosi

Se il furto della Gioconda ebbe un ‘lieto fine’, purtroppo non sempre le opere trafugate sono state ritrovate. È il caso della "Natività con i santi Lorenzo e Francesco d'Assisi" di Caravaggio, rubata a Palermo nella notte del 17 ottobre 1969. L'Oratorio di San Lorenzo custodiva un Caravaggio tra i più importanti, dipinto durante la sua fuga da Napoli. Una tela grande, troppo ingombrante per essere sottratta senza aiuti. E infatti, anni dopo, i pentiti di mafia racconteranno che fu Cosa Mostra a commissionare il furto. Da allora non c’è stata nessuna certezza sul suo destino, ma solo voci: la tela sarebbe stata venduta, forse tagliata, forse bruciata. L'Italia ne ha fatto un'icona del "patrimonio negato", la ferita più grande della nostra storia artistica recente.

Natività con i santi Lorenzo e Francesco d'Assisi - ©Getty