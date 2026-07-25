Francia, furto al museo: rubato collare d'oro della principessa di Vix

Si allunga la serie dei furti nei musei francesi, dopo il clamoroso raid nella Galleria di Apollo del Museo del Louvre di Parigi lo scorso il 19 ottobre 2025. L’ultimo episodio ha colpito uno dei simboli più importanti dell’archeologia nazionale: il collare d’oro della principessa di Vix è stato rubato venerdì 24 luglio, in pieno giorno, dal Museo del Pays Châtillonnais, a Châtillon-sur-Seine, in Borgogna (foto: Twitter Le Figaro). La notizia della scomparsa è pubblicata oggi dal quotidiano parugino "Le Figaro". Il prezioso ornamento, realizzato con circa 480 grammi d’oro lavorato in un unico pezzo apribile, era uno degli oggetti più straordinari della cultura celtica. Il collare ornava il collo della cosiddetta principessa di Vix, una figura aristocratica vissuta oltre 2.500 anni fa e sepolta nel cuore della Borgogna durante il VI secolo a.C.

Azione a volto scoperto

Il furto è avvenuto con modalità che hanno sorpreso gli investigatori. Secondo le prime ricostruzioni, i responsabili sarebbero entrati nel museo fingendosi semplici visitatori, avrebbero individuato il prezioso reperto e lo avrebbero sottratto rapidamente, riuscendo poi a fuggire dall’ingresso principale. L’azione si sarebbe svolta a volto scoperto e davanti ad altri turisti presenti nelle sale. Per il sindaco di Châtillon-sur-Seine, Jérémie Brigand, i ladri avrebbero agito con grande organizzazione e professionalità, riuscendo a superare le misure di sicurezza presenti nel museo. Nella notte tra il 17 e il 18 luglio alcuni individui avevano cercato di entrare nello stesso museo senza riuscirci, provocando soltanto la rottura di una finestra. Otto mesi prima l’edificio era già stato preso di mira. Negli ultimi due anni erano stati investiti circa 150mila euro per migliorare la sicurezza del sito attraverso telecamere e porte blindate, ma gli interventi non sono bastati. Dopo l’ennesimo colpo ai danni di un museo francese, la ministra della Cultura Catherine Pégard ha annunciato un nuovo piano per rafforzare la sicurezza degli istituti museali e proteggere meglio i tesori custoditi nelle collezioni pubbliche.