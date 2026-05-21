Il furto dei gioielli al Louvre diventa un film

Nell'ottobre 2025 quattro ladri avevano trafugato a Parigi i gioielli appartenuti a Napoleone III, dal valore stimato di circa 88 milioni di euro. Ora il regista francese Romain Gavras realizzerà un adattamento del libro-inchiesta Main Basse Sur le Louvre, che include anche documenti e rapporti segreti. Al momento non sono ancora noti il titolo ufficiale o il cast del film, ma le prime indiscrezioni ipotizzano l’inizio delle riprese nel 2027 e l’uscita nei cinema nel 2028

Il furto di gioielli avvenuto il 19 ottobre 2025 al Museo del Louvre, a Parigi, diventerà un film. Il regista francese Romain Gavras realizzerà infatti un adattamento del libro-inchiesta Main Basse Sur le Louvre di Jean-Michel Décugis, Jérémie Pham-Lê e Nicolas-Charles Torrent, che include anche documenti e rapporti segreti e che uscirà nelle librerie francesi il 27 maggio. Al momento non sono ancora noti il titolo ufficiale o il cast del film, ma le prime indiscrezioni ipotizzano l’inizio delle riprese nel 2027 e l’uscita nei cinema nel 2028. Sembra inoltre che Gavras collaborerà ancora una volta con la casa di produzione Iconoclast, con la quale aveva già realizzato le pellicole Le Monde Est à Toi (2018), candidata a due Premi César, e Athena (2022), presentata alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia nel 2022. Secondo quanto riporta il quotidiano francese Le Figaro, il regista avrebbe già avviato la scrittura della sceneggiatura insieme a due figure di spicco del cinema francese contemporaneo, rispettivamente Simon Jacquet, autore di Paris, Je T’Aime e di Bac Nord, e a Mourad Winter, noto per L’Amour, C’Est Surcoté.

IL FURTO Il 19 ottobre 2025, in pieno giorno, quattro ladri avevano sfruttato un montacarichi sul lato della Senna e si erano introdotti nella Galleria Apollo del Museo del Louvre, a Parigi. In soli sette minuti, la banda aveva trafugato gioielli appartenenti al tesoro di Napoleone III, che avevano un valore stimato di circa 88 milioni di euro. Le indagini successive avevano evidenziato gravi falle nei sistemi di sicurezza del museo, che avevano portato anche alle dimissioni della direttrice Laurence des Cars. Nonostante alcuni fermi, la maggior parte della refurtiva non è stata ancora recuperata. Il presidente francese Emmanuel Macron ha poi annunciato un piano di ristrutturazione, denominato Louvre – Nouvelle Renaissance, dal costo stimato di 800 milioni di euro. Approfondimento Macron accetta dimissioni direttrice del Louvre dopo furto