Lupin, dal libro alla serie tv: 6 cose che non sai sul ladro gentiluomo

“ Lupin ” è una delle serie TV del momento. Lo show Netflix con protagonista Omar Sy sta facendo parlare di sé e i fan non vedono l’ora di poter apprezzare i restanti episodi. Al momento è infatti online unicamente la prima parte. La seconda si farà attendere, a causa del Covid-19 ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ). Non vi è ancora una data annunciata, ma è certo che la piattaforma digitale ospiterà il resto della storia della famiglia Diop.

Leblanc aveva una fonte d’ispirazione per il proprio Lupin. Si trattava di Marius Jacob , un anarchico francese nato nel 1879, specializzato in furti a danno di ricchi borghesi. Con i profitti finanziava il movimento anarchico, divenendo una vera e propria leggenda. Celebre la sua arte nel travestimento, così come nello scassinare qualsiasi sorta di cassaforte. Le sue evasioni erano spettacolari e, nota comica, il suo palo era un rospo. Aveva con sé una banda e insieme compirono ben 150 furti in tre anni. Venne infine arrestato nel 1903 e, da vera leggenda vivente, tenne un discorso memorabile: “Una parte del mondo vive al freddo, nel dolore e nella fame. Io ho voluto vendicarla”.

Lupin di Monkey Punch

Molte generazioni sono cresciute leggendo o seguendo in televisione le avventure di Lupin III. Qual è il collegamento tra i due? Quest’ultimo non è altri che il nipote del celebre personaggio creato da Maurice Leblanc. Un modo ingegnoso per narrare ben altro tipo di avventure, strutturando un’altra banda e ambientando il tutto in epoca moderna. Il manga porta la firma del compianto mangaka Monkey Punch, mentre la serie animata ha avuto svariate produzioni. Giunto anche al cinema con alcune pellicole animate. La più famosa non può che essere “Lupin III – Il cstello di Cagliostro”, del maestro Hayao Miyazaki.

Tutti gli adattamenti

Arsene Lupin ha avuto svariati volti. Un mito di tale calibro non poteva che ottenere adattamenti di ogni sorta, come avvenuto per Robin Hood o Sherlock Holmes. Nel 1919 venne proposto il primo film, “The Teeth of the Tiger”. In epoca più recente “Le avventure di Arsenio Lupin” del 1957, seguito due anni dopo da “Il ritorno di Arsenio Lupin”. Nel 2004 invece ci fu “Arsenio Lupin”.

La versione a fumetti (manga compresi) si è sviluppata dal 1948 al 1994, in varie forme e con differenti autori. Spazio però anche al mondo televisivo. “Lupin” è soltanto l’ultimo esempio. In precedenza ci sono stati quattro show differenti, dagli anni ’70 ai ’90.