Freaks Out, il trailer del film di Gabriele Mainetti

“Freaks Out” è il nuovo film di Gabriele Mainetti, regista de “Lo chiamavano Jeeg Robot”. Il suo arrivo nelle sale italiane è previsto per il prossimo 16 dicembre 2020. Un titolo per il quale vi sono grandi aspettative, considerando i risultati ottenuti dal primo lungometraggio di Mainetti. Ben otto David di Donatello, tre Nastri d’argento e un Globo d’oro.

Dopo il primo e intrigante teaser, la produzione ha diffuso il trailer ufficiale, che ha presentato il grande cast della pellicola:

Aurora Giovinazzo: Matilde

Claudio Santamaria: Fulvio

Pietro Castellitto: Cencio

Giancarlo Martini: Mario

Giorgio Tirabassi: Israel

Il trailer è stato accompagnato da un breve post sul profilo ufficiale del regista: “È finito il tempo del silenzio austero che seguiva alla domanda. ‘Dai, dimmi qualcosa di più su questo film!’”. In poco più di due minuti vengono presentati personaggi e ambientazioni, ma soprattutto il clima che si respirerà in sala. Anche in questo caso Mainetti sembra indicare la strada verso il nuovo cinema italiano.