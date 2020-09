Disney rinvia 10 film: nuova data d’uscita per Black Widow

Coinvolti anche dei titoli Marvel, come “ Black Widow ”. Questo doveva essere il primo film della Fase 4 dell’MCU, annunciato precedentemente per novembre 2020. Il pubblico dovrà però attendere il 7 maggio 2021 per poterlo vedere. Spazio, intanto, alle serie TV dell’universo Marvel, come “ WandaVision ”.

È necessario assicurarsi che la distribuzione dei film possa vantare adeguati ritorni economici, così da giustificare le spese sostenute, consentire guadagni e tenere in piedi l’intero sistema. Un ragionamento scontato, fino a pochi mesi fa, che il Covid-19 ha reso particolarmente complesso. Ad oggi non vi sono certezze, considerando il timore del pubblico nel recarsi in sala. Lo dimostra il grande successo ottenuto da “ Mulan ”, trasmesso in digitale su Disney+.

I risultati ottenuti da “ Tenet ” di Christopher Nolan , film che avrebbe dovuto far ripartire la stagione cinematografica mondiale, lasciano dei dubbi. Ecco dunque che Disney ha ufficializzato il rinvio di ben 10 pellicole in programma.

L’emergenza coronavirus ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ) continua a far sentire il proprio peso in ambito cinematografico. I calendari delle uscite dei film in programma subiscono ancora modifiche sostanziali. Le major stanno valutando svariati aspetti, dai semplici ritardi nella realizzazione delle pellicole all’individuazione del giusto periodo per la trasmissione in sala.

Disney, i film rinviati

“The Empty Man” è un film horror diretto da David Prior, atteso il 23 ottobre e posticipato al 4 dicembre 2020. Si narra la storia di un ex agente di polizia, che inizia a indagare sulla scomparsa di una giovane donna. Dentro di sé porta il peso della morte di sua moglie e suo figlio. Scopre l’esistenza di una setta segreta che tenta di evocare un’entità soprannaturale. La giovane potrebbe essere connessa al rito.

“Assassinio sul Nilo”: sequel de “Assassinio sull’Orient Express”, diretto ancora da Kenneth Branagh, che torna negli abiti di Hercule Poirot. Si torna a proporre una delle celebri storie di Agatha Christie. Pellicola rinviata dal 23 ottobre al 18 dicembre 2020.

“The King’s Man – Le Origini”: prequel di “Kingsmen”, diretto da Matthew Vaughn. Si tratta del terzo capitolo della saga, che si fonda sul fumetto “The Secret Service” di Mark Millar e Dave Gibbons. Si racconta di come sia nata l’agenzia di intelligence britannica. Una pellicola che ha già subito modifiche in merito alla data d’uscita, ora anticipata di una settimana, dunque al 12 febbraio 2021.

“Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”: il posticipo di “Black Widow” non poteva non avere conseguenze sul resto del programma dell’MCU. La pellicola su Shang-Chi era prevista prima di “Eternals” e verrà ora distribuita dopo il film con Scarlett Johansson, il 9 luglio 2021.

“Deep Water”: thriller di Adrian Lyne, che adatta il libro di Patricia Highsmith, “Acque profonde”. La trasformazione di un uomo apparentemente perfetto, che si tramuta in uno spietato killer. Pellicola programmata per il 13 agosto 2021.

“Eternals”: terzo film della Fase 4 dell’MCU, che vanta un ricco cast, con Angelina Jolie, Richard Madden, Salma Hayek e Kit Harrington, tra gli altri. La pellicola si concentra su un gruppo di eroi sovraumani, gli Eterni appunto, creati da esperimenti composti da esseri cosmici noti come Celestiali. La nuova data prevista è il 5 novembre 2021.

“West Side Story”: Steven Spielberg propone l’adattamento del celebre musical di Stephen Sondheim e Leonard Bernstein. Il posticipo è di un anno esatto, con la nuova data d’uscita prevista per il 10 dicembre 2021.

Due i film dei quali la Disney non ha ancora rivelato il titolo. Il primo era previsto per il 9 luglio 2021 e non troverà spazio nella prossima distribuzione. Stesso destino per il secondo, rimosso dalla programmazione, che però non aveva ancora neanche una data di rilascio iniziale.