Jodie Comer ha vinto un BAFTA nel 2022 per il film tv Help. Nella sua carriera ha ricevuto molte candidature per la serie Killing Eve per la quale ha vinto anche un Emmy Award nel 2019. Attrice di cinema, tv e teatro, ha preso parte a diversi titoli di successo nelle ultime stagioni, tra cui The Last Duel e The Bikeriders