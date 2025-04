28 anni dopo sta per arrivare: è uscito nelle scorse è uscito in rete il trailer ufficiale dell'horror diretto da Danny Boyle con protagonista Aaron Taylor-Johnson.

Ed ecco così ritornare in tutta la sua dirompente potenza l’incubo: si riapre il sipario sull’apocalisse, riportando in auge il terrore che aveva scosso il pubblico all’inizio degli anni Duemila, adesso pronto a riaffacciarsi sul grande schermo.

Il 18 giugno 2025 farà il suo debutto nei cinema italiani il nuovo capitolo della saga horror post-apocalittica firmata dal regista premio Oscar. Ed ecco il primo assaggio (che potete gustarvi nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo).

A oltre vent’anni dall’uscita del primo film, il regista britannico torna a immergere lo spettatore in un mondo devastato dall’infezione, in un sequel che promette suspense, orrore e riflessioni inquietanti sul destino dell’umanità.



Un’ambientazione che rinasce dalle ceneri

Ambientato in un futuro in cui l’umanità fatica ancora a riprendersi dal devastante impatto di un virus letale, 28 anni dopo si inserisce nel filone inaugurato con 28 giorni dopo, senza esserne una semplice copia carbone. Il mondo raffigurato da Boyle e dal suo storico collaboratore Alex Garland – autore della sceneggiatura e mente creativa dietro opere come Ex Machina – si è evoluto. O forse, sarebbe meglio dire, è degenerato. L’infezione non è solo sopravvissuta: ha mutato tutto ciò che tocca, non solo i corpi, ma anche le menti e le comunità.

L’isola come rifugio e prigione

Il cuore narrativo del film si sviluppa attorno a un gruppo di sopravvissuti stabilitisi su una piccola isola, collegata alla terraferma da un’unica strada sopraelevata. L’isola è fortificata, protetta e apparentemente immune dalla minaccia esterna. Ma l’illusione della sicurezza viene infranta quando uno dei membri della comunità decide di lasciare il rifugio per intraprendere una missione nell’entroterra.

Quello che troverà lo porterà a scoprire come il tempo e l’infezione abbiano trasformato non solo gli infetti, ma anche coloro che, fino a quel momento, si credevano immuni da ogni forma di contaminazione.

Un cast stellare per una nuova trilogia

Nel nuovo capitolo della saga fanno il loro ingresso alcuni dei volti più noti del cinema contemporaneo. Jodie Comer, già apprezzata per la sua versatilità in The Last Duel, guida un cast che include Aaron Taylor-Johnson, Jack O’Connell, Alfie Williams e Ralph Fiennes. Ma la grande sorpresa per i fan storici della serie è il ritorno di Cillian Murphy, che non solo apparirà nuovamente nei panni che lo hanno consacrato, ma figura anche tra i produttori della trilogia.

Il primo passo di una nuova epopea

28 anni dopo è solo l’inizio. Garland ha concepito una nuova trilogia che proseguirà con 28 anni dopo: Il Tempio di Ossa, già completato e diretto da Nia DaCosta. Questo secondo film arriverà nelle sale il 15 gennaio 2026. A chiudere la saga sarà un terzo episodio, per il quale Danny Boyle tornerà nuovamente alla regia, promettendo un epilogo potente e devastante.

Ritorno all’inferno: il trailer e l’attesa

Il trailer ufficiale, rilasciato nelle scorse ore, offre uno sguardo teso e visivamente disturbante sull’universo creato da Boyle. Le immagini mostrano un Regno Unito completamente trasformato: le città deserte, i paesaggi cupi e la presenza costante della minaccia infetta alimentano la tensione, con un ritmo narrativo che si preannuncia incalzante e claustrofobico. Il tono è quello di un horror che non cerca solo di spaventare, ma di scavare nelle paure più profonde dell’uomo contemporaneo.

La distribuzione italiana sarà curata da Eagle Pictures, in collaborazione con Sony Pictures, mentre la produzione internazionale è firmata Columbia Pictures. Con il ritorno di Boyle alla regia e la penna tagliente di Garland alla scrittura, 28 anni dopo si presenta come un evento cinematografico destinato a segnare il 2025.

E, per chi si era illuso che l’incubo fosse finito con il primo film, è ora di ricredersi. Perché «l’infezione è tornata». E questa volta potrebbe non esserci via di fuga…

