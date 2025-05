Materialists, il nuovo trailer ufficiale della commedia romantica

Il nuovo trailer ufficiale originale

Materialists è un film che parla d'amore e relazioni ma nella trama non ci sono in ballo solo i sentimenti. Il denaro ha il suo peso nella scelta di un partner, lo sa bene Lucy, la matchmaker protagonista della storia (interpretata da Dakota Johnson) che si ritroverà a sua volta a valutare due partner diversi sotto molti aspetti, anche il conto in banca.

Come ormai sapranno i fan del nuovo progetto firmato della candidata all'Oscar Celine Song, di cui si discute da tempo, i pretendenti di Lucy sono Harry, l'uomo perfetto, gentiluomo e molto ricco (che ha il volto di Pedro Pascal) e John, un attore sfortunato e squattrinato (interpretato da Chris Evans), con lui Lucy ha avuto una storia.

John ritrova Lucy mentre lei, single incallita e disillusa, si sta facendo corteggiare da Harry, un uomo che sa come farle perdere la testa.

Il nuovo trailer, una nuova clip in originale che segue il primo trailer ufficiale diffuso lo scorso marzo, si concentra sull'incontro tra i due e sul valore monetario dei gesti dell'uomo, che le compra fiori costosi, la inviata nei ristoranti più alla moda, le apre le porte del suo appartamento da 12 milioni di dollari. Cifre da capogiro per un uomo che lei stessa definisce "un unicorno" nel panorama dei single di New York.

Basteranno per arginare la concorrenza? Del resto, l'incontro fortuito e inaspettato con John - che adesso fa il cameriere per sbarcare il lunario - non ha prezzo.



Materialists, una rom-com classica destinata a diventare un cult

Materialists sembra a tutti gli effetti una pellicola che si riallaccia alla lunga tradizione di commedie romantiche che hanno fatto da sempre la fortuna del cinema a stelle e strisce e che, tra gli anni Novanta e gli anni Dieci del Duemila hanno sbancato al botteghino grazie a numerosi cult che ancora oggi tengono incollato il pubblico a ogni passaggio televisivo.

La promozione della pellicola, con i tre protagonisti, del resto, non fa nulla per distanziarsi dall'immaginario classico della rom-com.

Dakota Johnson, Chris Evans e Pedro Pascal, belli e affiatati, hanno scattato molte foto ufficiali che ribadiscono l'idea del triangolo amoroso, il grande tema di Materialists e archetipo del genere romantico e sentimentale.

Nel materiale promozionale diffuso da A24 sui suoi canali ufficiali c'è anche una divertente intervista a tre con gli attori che si sfidano a colpi di conoscenza dei capisaldi del genere. A turno, Johnson, Pascal ed Evans recitano battute da film come Le pagine della nostra vita, Notting Hill, Casablanca, Harry ti presento Sally, terminando la sfida con punteggi molto buoni (specie Evans e Johnson).

Materialists uscirà nelle sale americane il 13 giugno. In Italia è atteso, invece, per il 4 settembre.