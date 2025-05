Honey Don't! Il trailer ufficiale italiano del film di Ethan Coen

Uscirà nelle sale italiane il prossimo 28 agosto Honey Don't!, il nuovo irriverente film di Ethan Coen che è stato proiettato in anteprima al Festival di Cannes 2025 nella sezione "Midnight Screenings".

La pellicola, che è stata anche co-scritta da Coen insieme a sua moglie, la sceneggiatrice e produttrice americana Tricia Cooke, è il secondo atto di una trilogia di film a tema queer in cui è protagonista Margaret Qualley.

Qui, l'attrice statunitense è Honey O'Donahue, una detective coinvolta in un'indagine su alcune morti sospette in una cittadina della California.

Margaret Qualley è la detective Honey O'Donahue

Black humor, situazioni al limite, mistero e scoperte sensazionali. Gli appassionati del cinema di Ethan Coen, che dal 2021 ha iniziato a fare film in solitaria, senza il fratello Joel, storico partner cinematografico, saranno felici di ritrovare in Honey, Don't! tutti gli elementi che hanno reso unico il cinema degli autori di Fargo e Non è un paese per vecchi.

Honey Don't ci riporta nel cuore dell'America, un nucleo polveroso e ruvido del Paese che cela un lato oscuro, appena visibile sotto il sole abbacinante della California.

Honey O'Donahue è una detective di Bakersfied, una cittadina a nord di Los Angeles. La detective (che ha il volto di Margaret Qualley), si imbatte in un caso di omicidio che sembra collegato ad altre morti sospette che riconducono a una misteriosa chiesa capeggiata da un enigmatico e affascinante predicatore (Chris Evans).

Tutto è troppo pericoloso e troppo strano per non scavare più a fondo. Honey O'Donahue è una versione femminile e neanche troppo moderna del detective nelle trame noir e poliziesche degli anni Quaranta, solo che qui i ruoli sono tutti invertiti dal team Coen-Cooke. A capo delle indagini c'è una donna tosta, ironica e scaltra mentre la dark lady è Evans, sempre accattivante nei panni del villain sul grande schermo.

Nel cast stellare, Chris Evans è un enigmatico villain

Le immagini del trailer ufficiale di Honey Don't! mostrano alcune sequenze di una trama intrigante che appassionerà e divertirà lo spettatore mettendolo a confronto con situazioni grottesche. Ethan Coen ha chiamato all'appello un cast stellare.

Oltre al già citato Chris Evans, nei ruoli principali ci sono Charlie Day (di C'è sempre il sole a Philadelphia) e Aubrey Plaza, richiestissima dal cinema e dalla tv (nell'ultimo anno ha messo a segno, tra gli altri, il film Megalopolis e la serie Agatha All Along).

Altri ruoli sono stati assegnati a Kristen Connoly e Talia Ryder (anche lei presente sul red carpet per la première notturna a Cannes).

Brilla su tutti la talentuosa e magnetica Margaret Qualley, alla seconda prova come protagonista assoluta al servizio di Ethan Coen, che in lei ha individuato l'interprete perfetta di trame classiche che sfociano in situazioni irriverenti e bizzarre.

Il primo film scritto da Coen e Cooke e interpretato da Qualley era Drive-Away Dolls, un road movie uscito nella primavera del 2024.

Dopo il debutto di Honey. Don't!, un terzo lungometraggio (i cui dettagli non sono stati ancora rivelati) chiuderà quella che nelle intenzioni dell'autore americano è una trilogia lesbo composta da pellicole con una protagonista femminile ispirate visivamente e nella trama all'universo dei b-movie di carattere pulp.