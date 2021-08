approfondimento

Facce da Cult: I fratelli Coen

Lo ha rivelato Carter Burwell, il compositore prediletto dei Coen che ha lavorato con loro per moltissime colonne sonore. Burwell ha parlato al podcast Score, su Youtube: “Semplicemente Ethan non vuole più fare film. Sembra molto felice di fare quello che sta facendo, e non sono sicuro di cosa farà Joel dopo The Tragedy of Macbeth”, il suo prossimo film che verrà presentato in anteprima al New York Film Festival 2021 il prossimo 24 settembre: già qui Joel Coen figurerà come unico regista della pellicola. ”Hanno un sacco di sceneggiature scritte insieme in attesa sugli scaffali. Spero che magari possano riprenderle. Ne ho lette alcune e sono fantastiche. Siamo tutti in un’età in cui non sappiamo… potremmo andare tutti in pensione. Certo, è un po’ diverso avere lì solo uno dei due fratelli, però Ethan vuole fare altro”. L'ultimo film in coppia potrebbe dunque rimanere La ballata di Buster Scruggs, uscito tre anni fa: stando a Burwell, si tratterebbe comunque di una separazione consensuale, non traumatica e forse nemmeno definitiva.