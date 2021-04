1/10 WebPhoto

Nel film "Nomadland", Frances McDormand e' Fern, che si unisce ai workcamper', cioe' quei lavoratori anziani che si spostano per le strade Usa come nuovi nomadi in cerca di lavori stagionali. Un tipo di vita che "ha a che fare - ha commentato l'attrice -. con il sogno americano, che non e' solo un sogno economico".

