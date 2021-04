Oscar 2021, Miglior Attore non Protagonista: tutte le nomination. FOTO

5/8 ©Kika Press

Daniel Kaluuya con “Judas and the Black Messiah”, film con cui ha già vinto il Golden Globe, lo Screen Actors Guild Award e il Critics' Choice Awards. Lo ricordiamo anche per “Scappa - Get Out”, per il quale era stato nominato agli Oscar come miglior attore protagonista.

Golden Globe 2021, l'intervista a Daniel Kaluuya