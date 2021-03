I migliori film da vedere ad Aprile

16/20

Nomadland: 30 aprile su Disney+ interpretato dalla due volte vincitrice dell’Academy Award Frances McDormand, da David Strathairn(Good Night, and Good Luck), e dai veri nomadi Swankie, Bob Wells e Linda May. Un racconto d’inchiesta”(edito in Italia da Edizioni Clichy), adattato per lo schermo da Chloé Zhao. Nomadland è incentrato su Fern (che, dopo il collasso economico di una città aziendale nelNevada rurale, carica i bagagli sul proprio furgone e si mette in strada alla ricerca di una vitafuori dalla società convenzionale, come una nomade moderna.