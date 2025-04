C'era una volta a... Hollywood, cosa sapere sul sequel con Brad Pitt

David Fincher dirgerà il sequel di C'era una volta a... Hollywood, con la sceneggiatura di Quentin Tarantino.

Cosa sappiamo sul sequel di C'era una volta a... Hollywood

Variety ha confermato che il progetto, che ancora non ha un titolo ufficiale, è in fase di preparazione presso Netflix. Brad Pitt riprenderà il ruolo di Cliff Booth, stuntman e sospetto assassino. Si tratta di una produzione unica, non solo perché un regista di alto profilo sta dirigendo il sequel del film di un altro regista di alto profilo, ma anche perché, dal cinema, si passerà allo streaming. C'era una volta a... Hollywood è stato distribuito da Sony Pictures nel 2019, ma Tarantino ha negoziato un accordo che gli avrebbe restituito la proprietà del copyright del film dopo un certo numero di anni. Dal momento che il suo sequel è stato inserito nell'accordo tra Fincher e Netflix, è probabile che i diritti del sequel siano già in suo possesso.

Di recente, Tarantino ha accantonato i piani per quello che sarebbe stato il suo decimo (e presumibilmente ultimo) lungometraggio, The Movie Critic, con sceneggiatura già scritta e Brad Pitt come protagonista. La storia, ambientata negli anni Settanta, avrebbe dovuto seguire un critico cinematografico impiegato presso una rivista porno. Si vociferava che Pitt avrebbe interpretato una versione del suo personaggio di C'era una volta, Cliff Booth, (tra le altre cose) appassionato di cinema.