A Quentin Tarantino è piaciuto Joker 2 (e parecchio). Cosa ha detto

Per Quentin Tarantino nessun autore è stato in grado di catturare l'essenza del personaggio dell'universo DC meglio di Todd Phillips e, nello specifico, Joker: Folie à Deux, è più riuscito, secondo lui, del primo film con Joaquin Phoenix. Il sequel di Joker del 2019 per Tarantino, dà uno schiaffo al pubblico e a Hollywood perché è un film realizzato dal suo autore in assoluta libertà, in più, sebbene sia un sequel, capovolge le aspettative del pubblico. Niente è più Joker di così, per Tarantino, che ha detto ai microfoni del Bret Easton Ellis Podcast di essersi divertito come non mai durante la visione del film. Il film “sembra diretto da Joker” , ha detto Tarantino, che ha spiegato che la sorpresa, soprattutto in negativo, è proprio ciò che ci si aspetta dal villain DC . Questo film è un colpo assestato a Hollywood, alle sue produzione ad altissimo budget, cifre che, naturalmente, i produttori pretendono di recuperare con gli interessi, ai cultori dei fumetti, che proclamano la fedeltà degli adattamenti alle storie originali, e al pubblico, che probabilmente si aspettava fin dall'inizio un film simile al primo ma più spettacolare, grazie alla presenza di Lady Gaga. Questo film “È come se li mandasse tutti a***”, ha detto Tarantino, senza mezzi termini. Ciò è proprio quello che più lo ha divertito. Oltre al fatto che, il film, possiede tanti valori aggiunti, che ha elencato sempre nel podcast.

Su Phoenix: “Una delle performance migliori che abbia mai visto”

Per il regista di Pulp Fiction Joker 2 è ancora più geniale per la banalità delle canzoni scelte per le sequenze musicali (tra le più bersagliate da chi non ha amato il film).

Le sequenze musicali funzionano tantissimo, nell'economia del film, per il regista statunitense che ha elogiato largamente la recitazione di Joaquin Phoenix. “Una delle performance migliori che abbia visto in vita mia”, ha detto.

Insomma, per Quentin Tarantino il film è stato una positiva sorpresa, che l'ha colpito profondamente proprio perché, prima di recarsi in sala, era convinto di andare a vedere un film costruito certamente in maniera apprezzabile ma che rischiava di diventare un mero esercizio intellettuale.

Non è stato così ma il suo parere, ben dettagliato, non è stato quello del grande pubblico che non ha riservato al sequel di Phillipps il trattamento del primo Joker che, oltre ad essere stato pluripremiato, rischia di non avvicinarsi neppure lontanamente al pareggio dei costi complessivi di realizzazione e distribuzione (quattrocentocinquanta milioni di dollari).

La tiepida accoglienza del film nelle sale mondiali - con risultati scarsissimi proprio negli Stati Uniti - ha indotto, come è noto, Warner Bros. ad anticipare l'uscita in streaming del film al 29 ottobre, solo negli Stati Uniti.

In attesa di sapere quando arriverà sulle varie piattaforme in Italia, si sa già che qui il film uscirà in in Dvd il prossimo 5 dicembre.