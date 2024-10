Come si evince, il finale di Joker: Folie a Deux trabocca di riferimenti al primo film. A partire dalle parole dal detenuto che uccide Arthur che sono le stesse pronunciate da Fleck, quando nei panni di Joker spara a Murray in diretta tv. Ma pure la canzone di Frank Sinatra era la stessa su cui si chiudeva, il lungometraggio datato 2019. Solo che in questo sequel l’ultima risata non spetta a Joaquin Phoenix, ma al suo misterioso omicida. E quel gesto di scarnificarsi il volto a molti ha ricordato il Joker interpretato da Heath Ledger ne Il cavaliere oscuro, seconda pellicola della trilogia di Christopher Nolan dedicata a Batman, Non a caso, in questa pellicola il villain più famoso della DC comic ogni volta cambia versione sull’origine delle cicatrici. Peraltro, in un articolo pubblicato da Hollywood Reporter pare che il primo Joker dovesse finire con Phoenix che si sfigura incidendosi sul viso sorriso, ma pare che Nolan, allora ancora influente in casa Warner. abbia impedito la realizzazione della scena, perché non voleva ci fossero collegamenti con il suo lungometraggio. E quindi Tod con questa sequenza si è preso la sua rivincita. Sicché, forse abbiamo assistito alla nascita del vero Joker, principale antagonista dell’uomo pipistrello. D’altronde Phillips ha sempre dichiarato che Artur Fleck non sarebbe mai stato il clown Principe del Crimine. Senza dimenticare che secondo alcune indiscrezioni, ci sarebbe un finale alternativo si svelava che l’esplosione del tribunale, l'arresto e forse l’omicidio di Arthur Fleck fossero opera del personaggio interpretato da Lady Gaga. Insomma, sul grande schermo, il Joker interpretato da Phoenix pare morto, ma il clown criminale, il killing joke probabilmente no.